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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

13.11.2023 18:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/10/2023
Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

ACN Fon Kredi Kullanımı

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Denizbank A.Ş. 1.000.000 USSD % 9 13/11/2023 13/12/2023 YOKTUR



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217556


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVTUR 10,45 12.566.029 % 10,00  
ATATP 65,45 55.872.472 % 10,00  
SANEL 19,16 19.520.291 % 9,99  
ARENA 29,06 67.686.704 % 9,99  
GRTRK 40,54 256.406.772 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,5827 28,5928 % 0,01  
Euro 30,6057 30,6335 % 0,04  
Sterlin 34,9957 35,1712 % -0,02  
Frank 31,5748 31,7650 % -0,02  
Riyal 7,5990 7,6371 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,30 22,32 % 0,66  
Platin 867,40 869,87 % 0,66  
Paladyum 980,07 988,19 % 0,66  
Brent Pet. 82,75 82,75 % 0,66  
Altın Ons 1.946,29 1.946,53 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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