***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarARE İstanbul Portfoy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu 2019/12 (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Performans Sunum Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815949BIST