***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
14.07.2020 14:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-07-2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARE İstanbul Portfoy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu 2020/06 (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Performans Sunum Raporu (Gider kırılımında düzeltme)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859672
BIST
14:46118.221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -177,52
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
14:466,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8688
En Düşük
6,8552
14:467,8158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0316
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8164
En Düşük
7,7736
14:46396,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,86
|Açılış
|: 396,68
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.092.152
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.092.152
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.959.160
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|6.855.688
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.262.091
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.523.317
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,96
|412.581
|% -5,43
|
|EKGYO
|2,32
|1.411.612.496
|% 2,20
|
|THYAO
|11,99
|539.481.531
|% 0,17
|
|GARAN
|7,95
|524.130.804
|% -0,25
|
|ODAS
|2,92
|523.055.504
|% -1,02
|
|ZOREN
|2,82
|439.624.655
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,32
|1.411.612.496
|% 2,20
|
|SKBNK
|1,67
|375.673.750
|% 1,21
|
|TSKB
|1,29
|282.331.427
|% 2,38
|
|ODAS
|2,92
|523.055.504
|% -1,02
|
|IHLGM
|1,83
|287.113.946
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5747
|8,6177
|% -0,12
|
|Frank
|7,2773
|7,3212
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.604
|-3,70
|
|Tam
|2.661
|2.672
|-3,70
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|-1,80
|
|Çeyrek
|646
|654
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|-0,02
|