ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|SRVGY
|21,12
|10.621.385
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6935
|8,7371
|% -0,07
|Frank
|7,3686
|7,4130
|% 0,40
|Riyal
|1,8190
|1,8281
|% -0,13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|16,50
|Altın Gr.
|416
|416
|3,47
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|45,00
|Tam
|2.785
|2.800
|31,40
|Yarım
|1.352
|1.369
|15,40
|Çeyrek
|678
|686
|7,70
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,41
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|-0,08
|B. Petrol
|43,78
|43,78
|-0,50
Seans Raporu
- 17:59DZGYO Yüzde 9.94 oranında artışla 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 170 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 119, 010 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 18, 537.00 milyon TL de
- 17:58TSPOR Yüzde 8.15 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 186, 812 adet işlem
- 17:53 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TRKCM, TTKOM
- 17:53 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, BIMAS, ASELS