***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 15:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
ACC İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 2020/12 (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906102
BIST
15:251.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -16,06
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:257,2977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0365
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:258,8609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0430
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:25436,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,84
|Açılış
|: 436,27
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:23
|PKENT
|1.524,60
|21.854.023
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|560.303
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|23.090.586
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.326.739
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,40
|6.656.327
|% -9,68
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,74
|170.913.577
|% -7,94
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|GUBRF
|72,30
|1.911.836.276
|% 4,63
|
|GARAN
|9,34
|1.409.968.196
|% -0,53
|
|KOZAL
|116,50
|991.723.479
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,85
|965.269.107
|% 3,49
|
|KARSN
|5,09
|938.054.404
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|851.235.821
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,85
|965.269.107
|% 3,49
|
|KARSN
|5,09
|938.054.404
|% 2,00
|
|GARAN
|9,34
|1.409.968.196
|% -0,53
|
|ODAS
|3,80
|577.452.185
|% -1,04
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2960
|7,2998
|% -0,47
|
|Euro
|8,8572
|8,8654
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,9675
|10,0175
|% -0,74
|
|Frank
|8,1657
|8,2149
|% -0,71
|
|Riyal
|1,9359
|1,9456
|% -0,70
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|22,35
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.870
|2.942
|-39,57
|
|Yarım
|1.387
|1.423
|-19,14
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,57
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,16
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|0,48
|
Seans Raporu
15:23
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