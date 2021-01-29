***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 15:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
ACZ İstanbul Portöy Hitit Serbest Fon 2020/12 (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906106
BIST
16:261.478
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -20,45
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:267,2950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0392
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:268,8693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0346
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:26438,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,61
|Açılış
|: 438,04
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:24
|PKENT
|1.524,60
|21.916.532
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|608.769
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.869.733
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|LIDFA
|3,86
|39.390.617
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,62
|198.010.949
|% -8,33
|
|KAPLM
|36,96
|7.695.996
|% -8,29
|
|BURVA
|44,98
|17.975.961
|% -8,20
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,80
|2.064.310.484
|% 5,35
|
|GARAN
|9,28
|1.681.007.352
|% -1,17
|
|KOZAL
|115,60
|1.182.211.086
|% -1,53
|
|KARSN
|5,15
|1.081.293.460
|% 3,21
|
|DOHOL
|3,84
|1.066.985.012
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,34
|980.187.590
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,84
|1.066.985.012
|% 3,23
|
|KARSN
|5,15
|1.081.293.460
|% 3,21
|
|GARAN
|9,28
|1.681.007.352
|% -1,17
|
|TSKB
|1,82
|329.078.385
|% 0,55
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2906
|7,2940
|% -0,55
|
|Euro
|8,8589
|8,8640
|% -0,45
|
|Sterlin
|9,9967
|10,0468
|% -0,45
|
|Frank
|8,1767
|8,2260
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9411
|1,9509
|% -0,43
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|28,39
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.944
|-20,00
|
|Tam
|2.883
|2.958
|-24,04
|
|Yarım
|1.393
|1.431
|-11,63
|
|Çeyrek
|699
|715
|-5,82
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,53
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,16
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|0,52
|