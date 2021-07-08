***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 15:15
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu 2021/6 (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948615
BIST
15:321.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,72
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:328,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:3210,3207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0702
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
15:32507,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,05
|Açılış
|: 507,82
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:32
|TUREX
|11,57
|11.389.728
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.741.219
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.435.709
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.495.214
|% -9,95
|
|SANEL
|4,57
|4.343.171
|% -9,50
|
|KATMR
|3,13
|70.981.238
|% -9,28
|
|ERBOS
|125,70
|96.743.511
|% -7,03
|
|GARAN
|8,62
|474.348.949
|% -1,26
|
|THYAO
|13,65
|472.911.216
|% -1,44
|
|KRDMD
|7,12
|427.698.282
|% -0,42
|
|PETKM
|5,36
|335.766.893
|% 0,00
|
|BIOEN
|28,64
|263.327.301
|% 7,35
|
|EKGYO
|1,87
|178.159.971
|% -1,58
|
|YKBNK
|2,26
|193.356.918
|% -0,88
|
|PETKM
|5,36
|335.766.893
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|427.698.282
|% -0,42
|
|TSKB
|1,27
|73.479.473
|% -0,78
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6934
|8,6958
|% 0,12
|
|Euro
|10,3115
|10,3207
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,9213
|11,9810
|% -0,26
|
|Frank
|9,4535
|9,5105
|% 1,17
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% 0,08
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|13,00
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.408
|14,00
|
|Tam
|3.345
|3.429
|22,82
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|11,04
|
|Çeyrek
|811
|829
|5,52
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|-0,18
|