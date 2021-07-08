***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 15:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu 2021/6 (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948625
BIST
15:291.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,02
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:298,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0091
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:2910,3182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0677
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
15:29507,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,07
|Açılış
|: 507,84
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:27
|TUREX
|11,57
|11.385.250
|% 9,98
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|BIOEN
|28,66
|261.921.742
|% 7,42
|
|SELVA
|6,77
|44.589.229
|% 7,12
|
|DERHL
|4,39
|15.253.551
|% 6,30
|
|FADE
|20,24
|38.267.366
|% -6,12
|
|IDEAS
|59,85
|1.278.369
|% -4,77
|
|PSDTC
|24,00
|7.231.887
|% -4,23
|
|PSDTC
|24,00
|7.231.887
|% -4,23
|
|PSDTC
|24,00
|7.231.887
|% -4,23
|
|BIOEN
|28,66
|261.921.742
|% 7,42
|
|GWIND
|3,74
|120.906.461
|% 0,27
|
|BASGZ
|13,13
|96.192.351
|% 0,69
|
|PEKGY
|1,22
|67.852.915
|% -1,61
|
|CANTE
|10,47
|64.338.240
|% 3,36
|
|GWIND
|3,74
|120.906.461
|% 0,27
|
|BIOEN
|28,66
|261.921.742
|% 7,42
|
|BASGZ
|13,13
|96.192.351
|% 0,69
|
|BOBET
|5,53
|40.310.587
|% -0,54
|
|EDATA
|6,96
|50.390.336
|% -2,11
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6908
|8,6933
|% 0,09
|
|Euro
|10,3087
|10,3147
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,9164
|11,9762
|% -0,30
|
|Frank
|9,4485
|9,5054
|% 1,12
|
|Riyal
|2,3102
|2,3218
|% 0,06
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|12,97
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|12,00
|
|Tam
|3.341
|3.425
|18,09
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|8,75
|
|Çeyrek
|810
|828
|4,38
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-0,32
|