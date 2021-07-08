***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 15:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu 2021/6 (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948630
BIST
15:201.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -13,75
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:208,6934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:2010,3129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0624
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
15:20507,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,39
|Açılış
|: 507,16
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:20
|TUREX
|11,57
|11.337.316
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.694.666
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.430.197
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.493.979
|% -9,95
|
|KATMR
|3,12
|68.278.221
|% -9,57
|
|SANEL
|4,60
|4.203.096
|% -8,91
|
|ERBOS
|124,70
|94.469.486
|% -7,77
|
|THYAO
|13,64
|457.397.242
|% -1,52
|
|GARAN
|8,61
|442.240.547
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,11
|418.866.356
|% -0,56
|
|PETKM
|5,34
|328.312.357
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,60
|256.212.594
|% 7,20
|
|EKGYO
|1,86
|163.255.413
|% -2,11
|
|YKBNK
|2,24
|186.030.282
|% -1,75
|
|PETKM
|5,34
|328.312.357
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,11
|418.866.356
|% -0,56
|
|TSKB
|1,27
|73.404.887
|% -0,78
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6905
|8,6934
|% 0,09
|
|Euro
|10,3029
|10,3129
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,9109
|11,9706
|% -0,34
|
|Frank
|9,4466
|9,5036
|% 1,10
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% 0,06
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|9,02
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.408
|14,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|18,88
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|9,14
|
|Çeyrek
|810
|829
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,99
|72,99
|-0,44
|
Seans Raporu
15:20
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15:33ERBOS
Yüzde -7.54 oranında düşüşle 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 203 adet işlem
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15:32KATMR
Yüzde -9.28 oranında düşüşle 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 638, 551 adet işlem
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15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 3 kaybederek (% -1.09 ) 1, 482
-
15:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
-
15:31XU100
Endeks 1, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 6, 603.00 milyon TL de