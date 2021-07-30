***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 15:58
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu 2021/6 (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953170
BIST
17:171.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,75
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:178,4415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0141
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:1710,0261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0425
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:17494,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,07
|Açılış
|: 494,13
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:15
|DOBUR
|14,08
|3.038.040
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.759.897
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.825.409
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.521.479
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.176.025
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.913.012
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.753.333
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,80
|142.085.088
|% -8,11
|
|MEGAP
|6,80
|142.085.088
|% -8,11
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,49
|1.270.336.231
|% 1,80
|
|KARSN
|4,55
|713.257.220
|% 8,33
|
|KRDMD
|7,84
|633.589.708
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,37
|592.401.897
|% 2,60
|
|EREGL
|20,00
|488.028.815
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|592.401.897
|% 2,60
|
|KARSN
|4,55
|713.257.220
|% 8,33
|
|GARAN
|8,49
|1.270.336.231
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,84
|633.589.708
|% 0,90
|
|TRGYO
|3,55
|217.263.767
|% 5,97
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4350
|8,4415
|% -0,17
|
|Euro
|10,0178
|10,0261
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,7195
|11,7783
|% -0,47
|
|Frank
|9,2582
|9,3140
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2395
|2,2507
|% -0,40
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-4,08
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|3.273
|3.323
|-32,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-27,88
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,49
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,74
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|0,15
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:26KFEIN
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 27.58 lira fiyatla işlem gören hissede 861, 861 adet işlem
-
17:24KFEIN
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 27.56 lira fiyatla işlem gören hissede 852, 980 adet işlem
-
17:23YAYLA
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 229, 846 adet işlem
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 98 kaybederek (% -0.16 ) 1, 229
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, VKING, KTSKR, TSGYO, DOBUR