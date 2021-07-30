***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 16:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu 2021/6 (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953177
BIST
17:181.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,10
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:188,4425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0131
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:1810,0233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0453
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:18494,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,02
|Açılış
|: 494,17
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:18
|DOBUR
|14,08
|3.038.040
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.793.038
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.825.409
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.529.470
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.204.377
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.923.351
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.758.343
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,79
|142.411.228
|% -8,24
|
|MEGAP
|6,79
|142.411.228
|% -8,24
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,50
|1.275.223.275
|% 1,92
|
|KARSN
|4,55
|716.644.798
|% 8,33
|
|KRDMD
|7,85
|634.249.062
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,38
|601.703.568
|% 3,03
|
|EREGL
|20,06
|491.240.161
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,38
|601.703.568
|% 3,03
|
|KARSN
|4,55
|716.644.798
|% 8,33
|
|GARAN
|8,50
|1.275.223.275
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,85
|634.249.062
|% 1,03
|
|TRGYO
|3,55
|217.874.675
|% 5,97
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4367
|8,4425
|% -0,15
|
|Euro
|10,0112
|10,0233
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,7178
|11,7765
|% -0,48
|
|Frank
|9,2581
|9,3139
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2397
|2,2509
|% -0,39
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-5,45
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-29,29
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-14,17
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,09
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|0,21
|