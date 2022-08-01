***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 18:16
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş 2022/06 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050521
BIST
17:592.656
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 63,29
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
17:5917,9264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0136
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:5918,4295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1086
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:591.018,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.018,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ASUZU
|291,50
|420.204.298
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|TURGG
|258,80
|24.668.698
|% 9,99
|
|TRGYO
|8,60
|115.024.943
|% 9,97
|
|GESAN
|60,75
|237.288.198
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|139.558.408
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.746.205
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.554.563
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|108.325.686
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|4.655.078
|% -9,92
|
|THYAO
|51,50
|3.364.454.974
|% 2,18
|
|SISE
|23,02
|3.140.378.597
|% 5,50
|
|SASA
|46,32
|1.958.597.018
|% 4,14
|
|EKGYO
|3,13
|1.207.537.185
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,85
|1.168.129.088
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,13
|1.207.537.185
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,85
|1.168.129.088
|% 2,11
|
|ODAS
|3,90
|768.115.627
|% 4,56
|
|SKBNK
|1,69
|303.785.654
|% -1,17
|
|SISE
|23,02
|3.140.378.597
|% 5,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9185
|17,9299
|% 0,10
|
|Euro
|18,4062
|18,4357
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,9631
|22,0732
|% 0,99
|
|Frank
|18,8167
|18,9301
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7611
|4,7849
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|0,22
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|3,04
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.802
|6.863
|29,00
|
|Yarım
|3.314
|3.355
|14,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,29
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,80
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
-
17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
-
17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
-
17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem