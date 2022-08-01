***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 18:15
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş 2022/06 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050512
BIST
10:222.665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,82
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.667
En Düşük
2.657
10:2217,9563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0705
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9563
En Düşük
17,8517
10:2218,3653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
10:221.022,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.022,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler10:20
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|PRKME
|8,67
|20.238.079
|% 7,97
|
|ASUZU
|262,40
|37.180.053
|% -9,98
|
|YAYLA
|5,07
|2.763.297
|% -9,95
|
|TATGD
|17,21
|24.774.154
|% -8,46
|
|IMASM
|65,00
|16.321.188
|% -7,21
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|THYAO
|52,00
|821.369.370
|% 0,97
|
|SISE
|22,92
|488.826.469
|% -0,78
|
|SASA
|47,20
|317.434.042
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,16
|197.027.953
|% 0,64
|
|KRDMD
|11,23
|179.895.939
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,16
|197.027.953
|% 0,64
|
|TSKB
|2,68
|145.720.939
|% 1,90
|
|ODAS
|3,89
|135.853.325
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|119.436.359
|% -0,21
|
|KRPLS
|6,62
|160.847.532
|% 6,60
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9496
|17,9576
|% 0,40
|
|Euro
|18,3609
|18,3787
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,8523
|21,9619
|% -0,06
|
|Frank
|18,7864
|18,8995
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7636
|4,7875
|% 0,27
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,12
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.828
|6.884
|1,00
|
|Yarım
|3.327
|3.366
|1,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,46
|