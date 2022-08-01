***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 18:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş 2022/06 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050548
BIST
10:422.678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 21,82
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.657
10:4217,9533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0675
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9551
En Düşük
17,8517
10:4218,3797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
10:421.022,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.022,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|232.103.892
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|3.356.132
|% -9,95
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|IMASM
|65,50
|20.420.745
|% -6,50
|
|TATGD
|17,58
|37.424.865
|% -6,49
|
|IHGZT
|0,79
|7.638.000
|% -5,95
|
|THYAO
|52,05
|1.179.161.812
|% 1,07
|
|SISE
|22,96
|670.136.531
|% -0,61
|
|SASA
|48,68
|638.326.505
|% 4,69
|
|EREGL
|28,12
|267.202.866
|% 0,29
|
|KRDMD
|11,31
|253.021.311
|% 1,80
|
|EKGYO
|3,16
|245.859.091
|% 0,64
|
|TSKB
|2,70
|198.502.157
|% 2,66
|
|ODAS
|3,91
|171.535.721
|% 0,51
|
|SKBNK
|1,73
|72.670.959
|% 2,37
|
|YKBNK
|4,87
|170.980.498
|% 0,41
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9485
|17,9533
|% 0,38
|
|Euro
|18,3628
|18,3797
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,8368
|21,9463
|% -0,13
|
|Frank
|18,7696
|18,8827
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7635
|4,7874
|% 0,26
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,57
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.820
|6.877
|-6,00
|
|Yarım
|3.323
|3.362
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,77
|