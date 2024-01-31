***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 15:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244349
BIST
'
16:018.480
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 5,56
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
16:0130,3598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0093
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
16:0132,9576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0186
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
16:011.989,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.989,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler16:01
|EGPRO
|182,60
|112.304.931
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|34.179.090
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|40.806.464
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|702.560.718
|% 9,99
|
|AVHOL
|35,26
|184.486.026
|% 9,98
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|368.590.966
|% -9,95
|
|YBTAS
|172.500,00
|3.510.000
|% -6,50
|
|THYAO
|269,50
|4.602.269.655
|% -0,92
|
|BINHO
|553,00
|2.634.132.621
|% 5,13
|
|CATES
|82,30
|2.538.229.108
|% -6,48
|
|MIATK
|43,56
|2.257.490.352
|% 4,16
|
|EREGL
|43,28
|2.232.374.234
|% -0,14
|
|EKGYO
|10,01
|1.507.428.284
|% -1,38
|
|ZOREN
|4,69
|531.768.112
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,30
|2.110.647.420
|% -1,25
|
|AKFGY
|2,06
|155.194.649
|% 1,98
|
|YKBNK
|21,68
|1.639.980.081
|% 0,46
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3541
|30,3598
|% 0,03
|
|Euro
|32,9409
|32,9576
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,3945
|38,5870
|% -0,04
|
|Frank
|35,0421
|35,2532
|% -0,08
|
|Riyal
|8,0707
|8,1112
|% 0,02
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|923,97
|928,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,54
|982,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,78
|2.039,18
|% 0,66
|