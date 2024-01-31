***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 15:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244356
BIST
'
16:028.482
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 7,55
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
16:0230,3564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0059
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
16:0232,9598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0208
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
16:021.988,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.989,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler15:59
|AVHOL
|35,26
|184.486.026
|% 9,98
|
|YAPRK
|292,25
|316.347.261
|% 9,97
|
|ICUGS
|15,89
|15.209.154
|% 9,97
|
|EKIZ
|48,98
|2.430.500
|% 9,97
|
|SUMAS
|284,00
|1.396.144
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|368.093.394
|% -9,95
|
|YBTAS
|172.500,00
|3.510.000
|% -6,50
|
|BINHO
|548,50
|2.619.141.214
|% 4,28
|
|CATES
|82,65
|2.493.242.929
|% -6,08
|
|MIATK
|43,26
|2.244.650.120
|% 3,44
|
|EKGYO
|9,99
|1.497.459.085
|% -1,58
|
|REEDR
|28,54
|1.259.900.101
|% 2,37
|
|EKGYO
|9,99
|1.497.459.085
|% -1,58
|
|AKFGY
|2,06
|146.870.959
|% 1,98
|
|ODAS
|9,37
|668.891.818
|% 2,07
|
|QUAGR
|4,04
|229.418.350
|% 0,25
|
|ORCAY
|17,13
|917.794.065
|% 2,94
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3508
|30,3569
|% 0,02
|
|Euro
|32,9283
|32,9394
|% 0,00
|
|Sterlin
|38,3899
|38,5825
|% -0,05
|
|Frank
|35,0285
|35,2395
|% -0,12
|
|Riyal
|8,0704
|8,1109
|% 0,02
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|924,44
|926,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,51
|981,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,75
|81,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,55
|2.037,77
|% 0,66
|