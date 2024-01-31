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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

31.01.2024 15:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

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Performans Sunum Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244389


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGPRO 182,60 112.304.931 % 10,00  
AKSUE 15,29 34.179.090 % 10,00  
PRKAB 36,96 40.806.464 % 10,00  
MRSHL 2.202,00 702.560.718 % 9,99  
AVHOL 35,26 184.486.026 % 9,98  
daha fazla
16:04 Alış Satış %  
Dolar 30,3535 30,3573 % 0,02  
Euro 32,9463 32,9608 % 0,07  
Sterlin 38,3945 38,5870 % -0,04  
Frank 35,0421 35,2532 % -0,08  
Riyal 8,0707 8,1112 % 0,02  
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16:04 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,12 23,15 % 0,66  
Platin 923,97 928,27 % 0,66  
Paladyum 977,54 982,00 % 0,66  
Brent Pet. 81,62 81,62 % 0,66  
Altın Ons 2.038,78 2.039,18 % 0,66  
Seans Raporu 16:04
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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