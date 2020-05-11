***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 15:25
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
ACD İstanbul Portfoy İkinci Değişken Fon Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844095
BIST
15:1798.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 226,48
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.884
15:177,0834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
15:177,6706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0132
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
15:17387,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,92
|Açılış
|: 387,11
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|10.183.473
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.608.448
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.676.937
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.181.302
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,47
|65.960.393
|% -9,19
|
|GLBMD
|2,83
|12.397.111
|% -8,12
|
|SEYKM
|12,02
|51.703.366
|% -6,17
|
|QNBFL
|109,50
|24.157.954
|% -5,77
|
|ISFIN
|3,90
|564.940.052
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,37
|489.893.276
|% -2,47
|
|GARAN
|7,82
|386.348.224
|% -0,51
|
|MGROS
|30,98
|380.214.059
|% 4,45
|
|ECILC
|4,89
|376.014.327
|% 8,91
|
|KRDMD
|2,37
|489.893.276
|% -2,47
|
|IHLGM
|1,15
|196.807.275
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|564.940.052
|% 9,86
|
|ISGYO
|1,59
|149.705.651
|% 1,27
|
|ECILC
|4,89
|376.014.327
|% 8,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6901
|8,7337
|% -0,84
|
|Frank
|7,2521
|7,2958
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8783
|1,8878
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|2,21
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|2.494
|2.544
|-25,30
|
|Tam
|2.567
|2.610
|-25,90
|
|Yarım
|1.253
|1.276
|-12,70
|
|Çeyrek
|624
|638
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,00
|
|B. Petrol
|31,23
|31,23
|0,26
|