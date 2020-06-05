***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 17:56
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IIH İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849588
BIST
17:51110.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 563,07
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:516,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0335
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7872
En Düşük
6,7351
17:517,6802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:51365,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -7,09
|Açılış
|: 365,05
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|31,40
|1.716.356
|% 9,94
|
|ATSYH
|1,82
|500.965
|% 8,98
|
|ALKIM
|12,58
|46.151.949
|% 4,75
|
|BRMEN
|1,52
|14.101.129
|% 4,11
|
|EGGUB
|86,60
|46.094.259
|% 3,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|18.006.049
|% -9,84
|
|IZTAR
|4,95
|6.187.839
|% -6,95
|
|GARAN
|8,28
|1.445.554.006
|% 1,72
|
|THYAO
|12,73
|870.242.339
|% 1,11
|
|TUPRS
|89,10
|574.099.150
|% 2,95
|
|ASELS
|31,86
|430.609.532
|% 0,57
|
|PETKM
|3,78
|421.776.334
|% -2,07
|
|GARAN
|8,28
|1.445.554.006
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,63
|251.065.885
|% -1,81
|
|PETKM
|3,78
|421.776.334
|% -2,07
|
|IHLGM
|1,33
|134.051.200
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,23
|116.467.073
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6027
|8,6458
|% 1,45
|
|Frank
|7,0143
|7,0565
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8012
|1,8103
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-37,66
|
|Altın Gr.
|365
|365
|-6,87
|
|Cumhuriyet
|2.371
|2.401
|-46,20
|
|Tam
|2.441
|2.467
|-51,20
|
|Yarım
|1.191
|1.206
|-23,20
|
|Çeyrek
|596
|603
|-11,60
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,76
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|2,10
|