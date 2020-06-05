***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 17:57
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ACD İstanbul Portfoy İkinci Değişken Fon Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849589
BIST
17:45110.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 497,86
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:456,7870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0342
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7870
En Düşük
6,7351
17:457,6824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:45365,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -6,87
|Açılış
|: 365,26
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.642.846
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|281.338
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.881.048
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|255.050.807
|% 9,98
|
|RTALB
|18,73
|45.572.751
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|17.698.336
|% -9,84
|
|IZTAR
|4,95
|6.187.839
|% -6,95
|
|MPARK
|17,44
|293.561.684
|% 7,32
|
|EKGYO
|1,64
|246.866.946
|% -1,20
|
|HALKB
|5,57
|171.227.007
|% 0,18
|
|KRGYO
|3,89
|167.583.698
|% 7,16
|
|TTKOM
|7,68
|155.078.289
|% 1,05
|
|EKGYO
|1,64
|246.866.946
|% -1,20
|
|IHLGM
|1,33
|132.182.931
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|116.020.046
|% 0,81
|
|ODAS
|2,03
|134.798.150
|% -0,49
|
|KRGYO
|3,89
|167.583.698
|% 7,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5947
|8,6378
|% 1,36
|
|Frank
|7,0075
|7,0497
|% -0,43
|
|Riyal
|1,8010
|1,8100
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-40,39
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,74
|
|Cumhuriyet
|2.379
|2.409
|-38,70
|
|Tam
|2.448
|2.475
|-43,50
|
|Yarım
|1.195
|1.210
|-19,40
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,30
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|2,07
|