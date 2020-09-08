***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2020 11:32
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
IIH İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873895
BIST
15:481.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -10,44
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:487,4851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:488,8346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0238
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:48460,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,48
|Açılış
|: 460,74
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:48
|DITAS
|36,30
|3.718.694
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.383.259
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.931.874
|% 9,99
|
|LINK
|33,68
|39.261.936
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|136.584.211
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|KENT
|376,70
|6.384.429
|% -9,99
|
|FRIGO
|21,50
|1.433.207
|% -8,04
|
|GSRAY
|4,32
|1.067.351.996
|% 9,09
|
|TSPOR
|6,35
|817.061.582
|% 7,26
|
|FENER
|44,78
|627.819.789
|% 9,97
|
|BJKAS
|3,95
|612.765.969
|% 7,92
|
|RTALB
|58,65
|463.232.330
|% -1,76
|
|GSRAY
|4,32
|1.067.351.996
|% 9,09
|
|EKGYO
|1,80
|433.339.726
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,95
|612.765.969
|% 7,92
|
|TSPOR
|6,35
|817.061.582
|% 7,26
|
|IHLAS
|0,94
|113.802.831
|% 2,17
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4823
|7,4851
|% 0,41
|
|Euro
|8,8309
|8,8346
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7343
|9,7831
|% -0,48
|
|Frank
|8,1287
|8,1777
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9894
|1,9993
|% 0,44
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-15,76
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|0,00
|
|Tam
|3.053
|3.130
|-6,28
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-3,04
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,50
|40,50
|-1,52
|
Seans Raporu
15:48
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