***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2020 11:33
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ACD İstanbul Portfoy İkinci Değişken Fon Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873896
BIST
15:481.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -10,44
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:487,4851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:488,8346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0238
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:48460,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,58
|Açılış
|: 460,74
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:44
|DAGHL
|7,04
|10.383.252
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.713.249
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.931.402
|% 9,99
|
|LINK
|33,68
|39.247.150
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|136.307.731
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.819.694
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.379.156
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,33
|1.063.202.696
|% 9,34
|
|TSPOR
|6,37
|810.359.380
|% 7,60
|
|FENER
|44,78
|627.358.331
|% 9,97
|
|BJKAS
|3,96
|608.418.907
|% 8,20
|
|RTALB
|58,75
|461.644.869
|% -1,59
|
|GSRAY
|4,33
|1.063.202.696
|% 9,34
|
|EKGYO
|1,81
|432.326.831
|% -0,55
|
|BJKAS
|3,96
|608.418.907
|% 8,20
|
|TSPOR
|6,37
|810.359.380
|% 7,60
|
|IHLAS
|0,93
|113.435.358
|% 1,09
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4815
|7,4853
|% 0,41
|
|Euro
|8,8304
|8,8345
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7367
|9,7855
|% -0,46
|
|Frank
|8,1299
|8,1789
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,47
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-12,38
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|-8,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-2,71
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-1,31
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,53
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,56
|40,56
|-1,46
|