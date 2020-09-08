***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2020 11:33
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZS İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873898
BIST
15:491.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -10,35
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:497,4851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:498,8346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0238
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:49460,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,49
|Açılış
|: 460,83
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:46
|DAGHL
|7,04
|10.383.252
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.713.249
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.928.627
|% 9,99
|
|LINK
|33,68
|39.241.997
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|132.111.865
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.644.271
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.377.649
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,33
|1.061.522.650
|% 9,34
|
|TSPOR
|6,34
|804.291.948
|% 7,09
|
|FENER
|44,78
|626.953.475
|% 9,97
|
|BJKAS
|3,95
|606.789.442
|% 7,92
|
|RTALB
|58,75
|460.475.648
|% -1,59
|
|GSRAY
|4,33
|1.061.522.650
|% 9,34
|
|EKGYO
|1,81
|432.185.058
|% -0,55
|
|BJKAS
|3,95
|606.789.442
|% 7,92
|
|TSPOR
|6,34
|804.291.948
|% 7,09
|
|IHLAS
|0,94
|113.355.339
|% 2,17
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4824
|7,4847
|% 0,41
|
|Euro
|8,8292
|8,8351
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,7361
|9,7850
|% -0,46
|
|Frank
|8,1299
|8,1789
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% 0,46
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-14,07
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|0,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|-1,18
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-0,58
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,54
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|-1,50
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
15:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, KRDMD, TAVHL
-
15:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, YKBNK, KOZAA
-
15:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 7 kaybederek (% -0.96 ) 998
-
15:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, MERIT, COSMO, ARTI, KSTUR, YONGA, EMNIS, MMCAS, UZERB, IHYAY
-
15:56
KLGYO, KSTUR, DESPC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında