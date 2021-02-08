***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2021 14:34
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACD Fon 2021/01 Portföy Dağılım Raporu (Raporun altına İşlemler de ilave edildi)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908174
BIST
15:481.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
15:487,0966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0402
|Açılış
|: 7,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:488,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0291
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:48416,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,30
|Açılış
|: 416,19
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:46
|JANTS
|552,30
|58.620.113
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.967.024
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|GOLTS
|75,65
|90.066.073
|% 9,96
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.149.242.193
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|KONTR
|64,75
|57.315.174
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|DOHOL
|3,62
|3.149.242.193
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,20
|1.681.819.040
|% 2,98
|
|ISFIN
|4,51
|1.209.661.804
|% 8,67
|
|ODAS
|4,26
|966.755.062
|% 3,15
|
|GARAN
|9,76
|942.427.621
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.149.242.193
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,51
|1.209.661.804
|% 8,67
|
|EKGYO
|2,51
|649.198.745
|% 2,45
|
|ODAS
|4,26
|966.755.062
|% 3,15
|
|TSKB
|1,80
|307.318.216
|% -2,70
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0916
|7,0933
|% 0,52
|
|Euro
|8,5313
|8,5377
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,6934
|9,7420
|% 0,29
|
|Frank
|7,8500
|7,8973
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8882
|1,8977
|% 0,68
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|12,66
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,76
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.802
|53,00
|
|Tam
|2.747
|2.817
|53,94
|
|Yarım
|1.328
|1.362
|26,09
|
|Çeyrek
|666
|681
|13,05
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,19
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,10
|
|B. Petrol
|60,01
|60,01
|0,45
|
Seans Raporu
15:46
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