***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )TürkçePortföy Dağılım RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05-02-2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarACK Fon 2021/01 Portföy Dağılım Raporu (Raporun altına İşlemler de ilave edildi)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908175BIST