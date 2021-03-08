***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 11:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ACK Fon 2021/02 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915807
BIST
14:051.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:057,6482
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1162
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:059,0918
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1118
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:05416,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,38
|Açılış
|: 416,67
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:05
|TRILC
|12,10
|61.057
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.358.504
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.196.426
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|3.548.441
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.296.929
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,14
|1.134.715.225
|% -1,19
|
|PETKM
|6,17
|1.091.610.258
|% 2,49
|
|KOZAL
|133,40
|888.612.644
|% 3,49
|
|THYAO
|14,79
|797.130.746
|% 0,07
|
|HALKB
|5,44
|777.008.689
|% 0,93
|
|PETKM
|6,17
|1.091.610.258
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,43
|383.977.658
|% -1,22
|
|HALKB
|5,44
|777.008.689
|% 0,93
|
|GARAN
|9,14
|1.134.715.225
|% -1,19
|
|VAKBN
|4,26
|487.488.344
|% 0,00
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6427
|7,6482
|% 1,54
|
|Euro
|9,0826
|9,0918
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,5472
|10,6001
|% 1,44
|
|Frank
|8,1561
|8,2052
|% 1,22
|
|Riyal
|2,0310
|2,0412
|% 1,46
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-4,65
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,33
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.808
|27,00
|
|Tam
|2.749
|2.821
|23,16
|
|Yarım
|1.329
|1.364
|11,21
|
|Çeyrek
|666
|682
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,34
|69,34
|-0,02
|