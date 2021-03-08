***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 11:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IIH Fon 2021/02 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915808
BIST
14:051.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:057,6482
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1162
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:059,0918
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1118
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:05416,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,38
|Açılış
|: 416,67
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:03
|VKFYO
|8,91
|48.196.426
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|61.045
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.356.679
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|3.548.441
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.296.929
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,14
|1.130.238.364
|% -1,19
|
|PETKM
|6,17
|1.090.952.828
|% 2,49
|
|KOZAL
|132,80
|847.271.287
|% 3,03
|
|THYAO
|14,79
|794.559.269
|% 0,07
|
|HALKB
|5,45
|775.155.071
|% 1,11
|
|PETKM
|6,17
|1.090.952.828
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,43
|383.850.606
|% -1,22
|
|HALKB
|5,45
|775.155.071
|% 1,11
|
|GARAN
|9,14
|1.130.238.364
|% -1,19
|
|VAKBN
|4,26
|487.473.058
|% 0,00
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6487
|7,6534
|% 1,61
|
|Euro
|9,0899
|9,0989
|% 1,32
|
|Sterlin
|10,5499
|10,6029
|% 1,46
|
|Frank
|8,1572
|8,2063
|% 1,23
|
|Riyal
|2,0316
|2,0418
|% 1,49
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,94
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,37
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.809
|28,00
|
|Tam
|2.750
|2.821
|23,98
|
|Yarım
|1.329
|1.365
|11,60
|
|Çeyrek
|667
|682
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,35
|69,35
|-0,01
|