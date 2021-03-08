***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 11:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ARE Fon 2021/02 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915809
BIST
14:121.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:127,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1133
|Açılış
|: 7,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:129,0876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1076
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:12416,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 5,55
|Açılış
|: 416,83
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:12
|FADE
|11,55
|73.382.089
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|66.078
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.210.584
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,13
|1.140.091.938
|% -1,30
|
|PETKM
|6,16
|1.104.697.217
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,70
|908.523.039
|% 2,95
|
|THYAO
|14,75
|817.946.319
|% -0,20
|
|HALKB
|5,44
|778.569.768
|% 0,93
|
|PETKM
|6,16
|1.104.697.217
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,43
|384.297.367
|% -1,22
|
|HALKB
|5,44
|778.569.768
|% 0,93
|
|GARAN
|9,13
|1.140.091.938
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,25
|490.595.432
|% -0,23
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6415
|7,6453
|% 1,50
|
|Euro
|9,0806
|9,0876
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,5582
|10,6111
|% 1,54
|
|Frank
|8,1679
|8,2171
|% 1,36
|
|Riyal
|2,0348
|2,0450
|% 1,65
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|-7,20
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,65
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.811
|30,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|29,75
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|14,40
|
|Çeyrek
|668
|684
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|0,12
|
Seans Raporu
14:12
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14:24ISATR
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, VKFYO, ISATR, KUTPO, BJKAS, SNKRN, DIRIT, FADE, NIBAS, VAKKO
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14:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EPLAS, CASA, KSTUR