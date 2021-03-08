***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )TürkçePortföy Dağılım RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08-03-2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarIZS Fon 2021/02 Portföy Dağılım Raporu (Fon portföyünde bulunan Yabancı Borsa Yatırım Fonu, ilgili başlık altına taşındı)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915967BIST