***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 17:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IMF Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940707
BIST
17:481.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,04
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:488,6298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0370
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:4810,5257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0244
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:48525,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -2,00
|Açılış
|: 525,00
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ATATP
|29,04
|10.467.439
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.241.138
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.597.301
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|24.021.368
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,76
|3.981.265
|% 9,30
|
|METUR
|22,50
|24.150.405
|% -10,00
|
|YESIL
|70,35
|20.023.143
|% -8,64
|
|PKENT
|2.475,90
|2.232.169
|% -7,99
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|YAYLA
|4,13
|16.667.257
|% -6,98
|
|GARAN
|8,29
|1.417.379.514
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.276.584.040
|% 1,71
|
|KOZAL
|124,40
|719.644.760
|% 2,98
|
|KRDMD
|7,81
|569.164.832
|% 0,77
|
|SISE
|8,20
|549.904.075
|% 1,61
|
|EKGYO
|1,99
|369.484.103
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|394.588.745
|% 1,36
|
|GARAN
|8,29
|1.417.379.514
|% 2,35
|
|BOBET
|4,03
|450.472.279
|% -4,73
|
|THYAO
|14,28
|1.276.584.040
|% 1,71
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6282
|8,6298
|% -0,43
|
|Euro
|10,5170
|10,5257
|% -0,23
|
|Sterlin
|12,1966
|12,2578
|% -0,31
|
|Frank
|9,5742
|9,6318
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2934
|2,3049
|% -0,46
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|1,78
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,45
|71,45
|-0,44
|
Seans Raporu
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