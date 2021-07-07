***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2021 10:57
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ACD Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947409
BIST
12:141.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,16
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:148,6820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 74,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 74,5300
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:1410,2729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4700
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:147,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,04
|Açılış
|: 7,35
|
|Önceki Kapanış
|: 7,31
|
7,37
En Düşük
7,28
BIST En Aktif Hisseler12:14
|TUREX
|10,52
|18.734.595
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.805.905
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,95
|25.590.221
|% 7,09
|
|LOGO
|37,22
|52.398.173
|% 6,95
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,68
|32.994.520
|% -5,84
|
|PEKGY
|1,26
|138.567.688
|% -5,26
|
|EDATA
|6,97
|138.094.433
|% -3,99
|
|DARDL
|15,06
|14.268.395
|% -3,65
|
|GARAN
|8,74
|618.656.578
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,26
|295.639.845
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,35
|272.583.062
|% -0,37
|
|THYAO
|13,86
|268.130.462
|% -0,14
|
|EREGL
|17,92
|216.163.263
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,26
|295.639.845
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|138.567.688
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|618.656.578
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,35
|272.583.062
|% -0,37
|
|GWIND
|3,83
|193.471.784
|% 2,41
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6807
|8,6820
|% -0,05
|
|Euro
|10,2678
|10,2729
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9422
|12,0021
|% -0,07
|
|Frank
|9,3692
|9,4256
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3086
|2,3202
|% -0,02
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,47
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-7,66
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|-3,70
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,35
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|0,86
|