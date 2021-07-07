***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2021 12:04
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ACK Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947524
BIST
11:481.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,77
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:488,6873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
11:4810,2829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0084
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2965
En Düşük
10,2291
11:48503,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,67
|Açılış
|: 503,64
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:48
|TUREX
|10,52
|18.290.293
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.627.818
|% 9,57
|
|SELVA
|7,04
|22.826.257
|% 8,47
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|PSDTC
|26,88
|20.446.785
|% 7,18
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|PEKGY
|1,25
|129.388.460
|% -6,02
|
|SNGYO
|4,71
|28.844.980
|% -5,23
|
|DARDL
|14,90
|13.188.345
|% -4,67
|
|ERBOS
|136,50
|37.379.788
|% -3,67
|
|GARAN
|8,75
|576.152.071
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,27
|263.753.900
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,35
|250.457.349
|% -0,37
|
|THYAO
|13,86
|247.118.497
|% -0,14
|
|EREGL
|17,87
|205.236.592
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,27
|263.753.900
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,25
|129.388.460
|% -6,02
|
|GARAN
|8,75
|576.152.071
|% 1,63
|
|GWIND
|3,82
|183.488.703
|% 2,14
|
|AKBNK
|5,35
|250.457.349
|% -0,37
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6850
|8,6873
|% 0,01
|
|Euro
|10,2764
|10,2829
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9351
|11,9950
|% -0,13
|
|Frank
|9,3586
|9,4149
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3073
|2,3188
|% -0,08
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|7,39
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-7,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-7,85
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-3,79
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,55
|