***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2021 12:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ACU Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947527
BIST
12:041.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:048,6832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0030
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:0410,2730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:04503,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,97
|Açılış
|: 503,92
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:04
|TUREX
|10,52
|18.422.813
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.724.056
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|7,01
|23.808.573
|% 8,01
|
|PSDTC
|26,86
|21.003.137
|% 7,10
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,65
|32.030.639
|% -6,44
|
|PEKGY
|1,25
|137.147.062
|% -6,02
|
|DARDL
|14,90
|13.305.114
|% -4,67
|
|EDATA
|6,95
|135.454.261
|% -4,27
|
|GARAN
|8,73
|596.314.232
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,25
|293.219.048
|% 1,35
|
|THYAO
|13,85
|264.030.167
|% -0,22
|
|AKBNK
|5,35
|262.228.148
|% -0,37
|
|EREGL
|17,89
|211.706.718
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,25
|293.219.048
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,25
|137.147.062
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|596.314.232
|% 1,39
|
|GWIND
|3,82
|190.767.643
|% 2,14
|
|AKBNK
|5,35
|262.228.148
|% -0,37
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6807
|8,6832
|% -0,03
|
|Euro
|10,2669
|10,2730
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9376
|11,9975
|% -0,11
|
|Frank
|9,3717
|9,4282
|% 0,15
|
|Riyal
|2,3088
|2,3203
|% -0,01
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,66
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-7,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|-9,03
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,36
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,10
|75,10
|0,57
|
Seans Raporu
12:04
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