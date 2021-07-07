***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2021 12:10
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ACZ Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947528
BIST
12:061.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:068,6829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:0610,2686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0059
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:06504,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,05
|Açılış
|: 504,21
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:06
|TUREX
|10,52
|18.519.629
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.742.167
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,95
|25.140.431
|% 7,09
|
|PSDTC
|26,78
|21.267.196
|% 6,78
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,66
|32.749.165
|% -6,24
|
|PEKGY
|1,26
|137.890.736
|% -5,26
|
|EDATA
|6,95
|137.370.363
|% -4,27
|
|DARDL
|14,98
|13.533.203
|% -4,16
|
|GARAN
|8,74
|607.323.346
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,25
|294.864.744
|% 1,35
|
|AKBNK
|5,34
|266.785.117
|% -0,56
|
|THYAO
|13,85
|265.426.602
|% -0,22
|
|EREGL
|17,91
|214.648.445
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,25
|294.864.744
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,26
|137.890.736
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|607.323.346
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,34
|266.785.117
|% -0,56
|
|GWIND
|3,81
|191.998.901
|% 1,87
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6790
|8,6829
|% -0,04
|
|Euro
|10,2632
|10,2686
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9429
|12,0028
|% -0,06
|
|Frank
|9,3743
|9,4308
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3093
|2,3209
|% 0,01
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|7,01
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-7,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|-9,22
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,46
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,23
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|75,13
|75,13
|0,60
|
Seans Raporu
12:06
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