***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2021 12:11
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IMF Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947529
BIST
12:131.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:138,6836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:1310,2705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:13503,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,72
|Açılış
|: 503,67
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:13
|TUREX
|10,52
|18.734.595
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.805.905
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,95
|25.590.221
|% 7,09
|
|LOGO
|37,22
|52.398.173
|% 6,95
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,68
|32.994.520
|% -5,84
|
|PEKGY
|1,26
|138.567.688
|% -5,26
|
|EDATA
|6,97
|138.094.433
|% -3,99
|
|DARDL
|15,06
|14.268.395
|% -3,65
|
|GARAN
|8,74
|618.656.578
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,26
|295.639.845
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,35
|272.583.062
|% -0,37
|
|THYAO
|13,86
|268.130.462
|% -0,14
|
|EREGL
|17,92
|216.163.263
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,26
|295.639.845
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|138.567.688
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|618.656.578
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,35
|272.583.062
|% -0,37
|
|GWIND
|3,83
|193.471.784
|% 2,41
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6804
|8,6836
|% -0,03
|
|Euro
|10,2660
|10,2705
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9415
|12,0014
|% -0,07
|
|Frank
|9,3708
|9,4273
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3089
|2,3205
|% -0,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|6,94
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-7,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|-9,03
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,36
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,03
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,55
|