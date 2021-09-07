***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 20:35
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2021/08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962411
BIST
15:431.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:438,4700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:4310,0295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0128
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:43488,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,41
|Açılış
|: 488,16
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:43
|ORCAY
|14,33
|159.168.066
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.042.770
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.634.838
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.222.499
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.377.847
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|AKYHO
|2,46
|9.997.470
|% -3,53
|
|GARAN
|9,45
|1.243.916.085
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,54
|565.774.111
|% 0,40
|
|THYAO
|12,47
|452.256.116
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,29
|385.818.336
|% 0,41
|
|EREGL
|18,00
|322.225.317
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,54
|565.774.111
|% 0,40
|
|HALKB
|4,76
|311.327.012
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,10
|71.721.809
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|77.074.645
|% 2,07
|
|VAKBN
|3,52
|128.142.794
|% 0,57
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4644
|8,4700
|% 0,09
|
|Euro
|10,0240
|10,0295
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6783
|11,7368
|% 0,54
|
|Frank
|9,1884
|9,2437
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2519
|2,2631
|% 0,13
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|5,14
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,59
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|7,06
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|72,51
|72,51
|-0,09
|