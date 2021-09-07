***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 20:33
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2021/08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962409
BIST
11:341.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,13
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.445
11:348,4150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0660
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4210
En Düşük
8,3350
11:349,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0613
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9660
En Düşük
9,8734
11:34485,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,23
|Açılış
|: 485,89
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
486,11
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler11:34
|YEOTK
|29,28
|8.278.832
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|673.579
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|93.264.911
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,78
|526.968
|% 9,45
|
|TGSAS
|21,36
|33.488.543
|% 9,09
|
|SERVE
|12,20
|353.275
|% -8,13
|
|ISBIR
|82,30
|365.577
|% -7,53
|
|AKYHO
|2,27
|9.187.667
|% -6,58
|
|VKING
|7,04
|9.918.430
|% -5,88
|
|SNPAM
|13,66
|13.660
|% -4,87
|
|GARAN
|9,74
|398.489.616
|% 0,10
|
|ORCAY
|14,31
|262.931.574
|% -1,11
|
|THYAO
|12,62
|235.532.713
|% -0,24
|
|KRDMD
|7,30
|176.082.106
|% -2,01
|
|TURSG
|5,12
|166.193.929
|% 4,49
|
|ODAS
|1,49
|67.125.962
|% -1,32
|
|GARAN
|9,74
|398.489.616
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,57
|95.930.366
|% -0,77
|
|TURSG
|5,12
|166.193.929
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,85
|58.887.378
|% 0,00
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4131
|8,4150
|% 0,79
|
|Euro
|9,9472
|9,9534
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,5203
|11,5780
|% 0,41
|
|Frank
|9,0984
|9,1533
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2334
|2,2446
|% 0,64
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|4,72
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.269
|-11,73
|
|Yarım
|1.540
|1.581
|-5,67
|
|Çeyrek
|772
|791
|-2,84
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|0,09
|
Seans Raporu
11:34
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11:47EGEPO
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 978, 428 adet işlem
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11:46BURVA
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 010 adet işlem
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11:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 73 kaybederek (% -0.37 ) 1, 553
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11:45XU100
Endeks 1, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 3, 683.00 milyon TL de
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11:44AKYHO
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 947, 017 adet işlem