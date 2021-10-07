***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 11:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu 2021/09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967785
BIST
12:121.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 19,37
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
12:128,8844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0141
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
12:1210,2933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0208
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3052
En Düşük
10,2457
12:12502,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,21
|Açılış
|: 502,61
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler12:11
|OZBAL
|16,61
|43.036.821
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|5.005.513
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.408.880
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,70
|2.907.383
|% 8,71
|
|SEYKM
|16,20
|6.559.255
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.716.579
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,73
|21.233.056
|% -7,98
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|6,17
|66.279.778
|% -2,06
|
|PETKM
|6,14
|769.775.582
|% 0,66
|
|GARAN
|9,28
|479.289.032
|% 0,65
|
|EREGL
|16,68
|391.854.599
|% 3,28
|
|THYAO
|13,99
|365.821.087
|% 2,04
|
|ASELS
|15,30
|290.672.082
|% 3,17
|
|PETKM
|6,14
|769.775.582
|% 0,66
|
|GARAN
|9,28
|479.289.032
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,77
|88.684.801
|% 0,57
|
|HALKB
|4,29
|211.863.780
|% 2,14
|
|GLYHO
|1,90
|80.256.341
|% 0,00
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8809
|8,8833
|% 0,15
|
|Euro
|10,2863
|10,2914
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0277
|12,0880
|% 0,10
|
|Frank
|9,5408
|9,5983
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3613
|2,3731
|% 0,11
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-3,36
|
|Altın Gr.
|502
|503
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|-5,00
|
|Tam
|3.311
|3.394
|-3,32
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|-1,60
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,81
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,01
|
|B. Petrol
|79,81
|79,81
|-1,27
|
Seans Raporu
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