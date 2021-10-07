***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 11:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2021/09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967787
BIST
12:121.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 19,37
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
12:128,8844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0141
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
12:1210,2933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0208
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3052
En Düşük
10,2457
12:12502,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,27
|Açılış
|: 502,61
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler12:12
|OZBAL
|16,61
|43.093.411
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|5.005.513
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.427.019
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,70
|2.909.937
|% 8,71
|
|SEYKM
|16,20
|6.565.460
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.723.770
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,73
|21.290.487
|% -7,98
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|DGGYO
|9,53
|528.375
|% -2,56
|
|PETKM
|6,17
|811.567.226
|% 1,15
|
|GARAN
|9,29
|488.295.027
|% 0,76
|
|EREGL
|16,72
|398.774.881
|% 3,53
|
|THYAO
|13,97
|372.782.484
|% 1,90
|
|ASELS
|15,34
|297.852.999
|% 3,44
|
|PETKM
|6,17
|811.567.226
|% 1,15
|
|GARAN
|9,29
|488.295.027
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,77
|88.785.243
|% 0,57
|
|HALKB
|4,30
|211.921.282
|% 2,38
|
|GLYHO
|1,90
|80.263.436
|% 0,00
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8812
|8,8844
|% 0,16
|
|Euro
|10,2828
|10,2933
|% 0,20
|
|Sterlin
|12,0280
|12,0883
|% 0,10
|
|Frank
|9,5391
|9,5966
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3610
|2,3729
|% 0,10
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-2,98
|
|Altın Gr.
|502
|503
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|-5,00
|
|Tam
|3.309
|3.393
|-4,70
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|-2,27
|
|Çeyrek
|802
|821
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,01
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|-1,20
|