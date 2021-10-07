***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 11:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2021/09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967788
BIST
11:421.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 17,98
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:428,8808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:4210,2897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0172
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:42502,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,16
|Açılış
|: 502,93
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:42
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.960.796
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.087.605
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,90
|2.858.112
|% 9,47
|
|KUYAS
|2,61
|10.306.244
|% 9,21
|
|SEYKM
|16,20
|6.458.734
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.289.578
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,72
|19.153.903
|% -8,51
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|5,97
|46.970.863
|% -5,24
|
|PETKM
|6,12
|634.773.413
|% 0,33
|
|GARAN
|9,29
|436.221.938
|% 0,76
|
|EREGL
|16,64
|356.417.456
|% 3,03
|
|THYAO
|13,97
|305.907.497
|% 1,90
|
|ASELS
|15,31
|268.032.630
|% 3,24
|
|PETKM
|6,12
|634.773.413
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,77
|84.972.536
|% 0,57
|
|GARAN
|9,29
|436.221.938
|% 0,76
|
|HALKB
|4,30
|204.035.752
|% 2,38
|
|GLYHO
|1,90
|79.721.983
|% 0,00
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8771
|8,8808
|% 0,12
|
|Euro
|10,2853
|10,2897
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0188
|12,0791
|% 0,02
|
|Frank
|9,5380
|9,5955
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3588
|2,3706
|% 0,00
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-1,91
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|2,59
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|1,26
|
|Çeyrek
|804
|822
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|-1,30
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:54KNFRT
Yüzde 6.21 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 871, 767 adet işlem
-
11:53MARTI
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 322, 829 adet işlem
-
11:52MARTI
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 283, 698 adet işlem
-
11:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 72 artarak (% 1.41 ) 1, 488
-
11:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, PETKM