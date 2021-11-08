***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 11:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu 2021/10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975564
BIST
11:081.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 12,22
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.596
En Düşük
1.589
11:089,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0073
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7120
En Düşük
9,6551
11:0811,1975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0217
|Açılış
|: 11,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2519
En Düşük
11,1772
11:08565,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,23
|Açılış
|: 565,71
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler11:06
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|14.647.097
|% 9,98
|
|BRYAT
|374,40
|47.891.026
|% 7,62
|
|EUYO
|4,05
|1.888.329
|% 7,43
|
|DOKTA
|36,24
|8.691.831
|% 6,28
|
|BASGZ
|22,72
|9.779.801
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,90
|59.608.152
|% -5,30
|
|GSRAY
|3,92
|65.718.684
|% -5,08
|
|FENER
|30,52
|35.608.409
|% -4,15
|
|ISBIR
|53,80
|226.229
|% -3,50
|
|THYAO
|17,90
|794.573.114
|% 1,42
|
|GARAN
|10,63
|538.879.486
|% 0,19
|
|PETKM
|6,92
|500.622.457
|% 3,59
|
|ASELS
|17,00
|294.234.581
|% 1,67
|
|SISE
|8,92
|281.014.126
|% 1,25
|
|PETKM
|6,92
|500.622.457
|% 3,59
|
|ODAS
|1,49
|76.568.305
|% 1,36
|
|GARAN
|10,63
|538.879.486
|% 0,19
|
|YKBNK
|3,01
|137.943.907
|% 0,00
|
|THYAO
|17,90
|794.573.114
|% 1,42
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6812
|9,6865
|% 0,08
|
|Euro
|11,1910
|11,1993
|% -0,18
|
|Sterlin
|13,0122
|13,0775
|% -0,11
|
|Frank
|10,5487
|10,6123
|% -0,19
|
|Riyal
|2,5732
|2,5861
|% 0,02
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,57
|
|Altın Gr.
|565
|565
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,53
|0,00
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|0,93
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Seans Raporu
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