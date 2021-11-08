***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 11:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2021/10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975577
BIST
12:591.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,63
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
12:599,7011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0219
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
12:5911,2239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0047
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2553
En Düşük
11,1772
12:59566,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,19
|Açılış
|: 566,17
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler12:59
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.343.544
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|7.903.022
|% 9,94
|
|VERTU
|25,54
|61.193.211
|% 9,33
|
|METRO
|1,42
|21.267.338
|% 9,23
|
|KARYE
|14,44
|136.456.103
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.020.609
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,90
|93.272.059
|% -5,30
|
|NUGYO
|11,22
|12.082.770
|% -4,51
|
|FENER
|30,44
|50.772.294
|% -4,40
|
|THYAO
|17,76
|1.420.008.088
|% 0,62
|
|GARAN
|10,69
|1.151.113.258
|% 0,75
|
|PETKM
|6,89
|750.011.571
|% 3,14
|
|ASELS
|16,98
|555.570.562
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,23
|496.441.219
|% 2,41
|
|TSKB
|1,57
|187.258.189
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,03
|348.082.264
|% 0,66
|
|PETKM
|6,89
|750.011.571
|% 3,14
|
|GARAN
|10,69
|1.151.113.258
|% 0,75
|
|ODAS
|1,49
|128.490.902
|% 1,36
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6995
|9,7011
|% 0,23
|
|Euro
|11,2118
|11,2239
|% 0,04
|
|Sterlin
|13,0390
|13,1044
|% 0,10
|
|Frank
|10,5555
|10,6191
|% -0,12
|
|Riyal
|2,5773
|2,5902
|% 0,18
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,20
|
|Altın Gr.
|566
|566
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.739
|3.795
|-3,00
|
|Tam
|3.720
|3.814
|-3,30
|
|Yarım
|1.798
|1.845
|-1,60
|
|Çeyrek
|902
|922
|-0,79
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,01
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|1,10
|