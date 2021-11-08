***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 14:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu 2021/10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975639
BIST
14:071.599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,80
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:079,7294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0502
|Açılış
|: 9,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7317
En Düşük
9,6551
14:0711,2587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0395
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2629
En Düşük
11,1772
14:07567,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,87
|Açılış
|: 567,84
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,54
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:07
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.528.043
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.240.342
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|137.656.500
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.895.738
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,88
|101.740.104
|% -5,62
|
|NUGYO
|11,17
|16.294.220
|% -4,94
|
|FENER
|30,32
|60.113.576
|% -4,77
|
|THYAO
|17,96
|1.776.254.025
|% 1,76
|
|GARAN
|10,72
|1.351.708.971
|% 1,04
|
|PETKM
|6,79
|944.541.585
|% 1,65
|
|ASELS
|16,94
|614.910.399
|% 1,32
|
|KRDMD
|7,23
|554.461.760
|% 2,41
|
|PETKM
|6,79
|944.541.585
|% 1,65
|
|GARAN
|10,72
|1.351.708.971
|% 1,04
|
|YKBNK
|3,03
|380.699.281
|% 0,66
|
|TSKB
|1,57
|190.849.963
|% 0,00
|
|THYAO
|17,96
|1.776.254.025
|% 1,76
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7265
|9,7294
|% 0,52
|
|Euro
|11,2534
|11,2587
|% 0,35
|
|Sterlin
|13,0712
|13,1368
|% 0,34
|
|Frank
|10,5781
|10,6418
|% 0,09
|
|Riyal
|2,5828
|2,5957
|% 0,39
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,52
|
|Altın Gr.
|568
|568
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.745
|3.802
|4,00
|
|Tam
|3.736
|3.830
|13,28
|
|Yarım
|1.806
|1.853
|6,42
|
|Çeyrek
|906
|926
|3,22
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|1,07
|
Seans Raporu
14:07
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