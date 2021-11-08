***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 14:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2021/10 (Dosya eklendi)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975648
BIST
15:171.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,78
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:179,7442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0650
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7451
En Düşük
9,6551
15:1711,2876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0684
|Açılış
|: 11,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2876
En Düşük
11,1772
15:17568,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,33
|Açılış
|: 568,24
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,72
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:17
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.109.078
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|82.864.827
|% 9,97
|
|VERTU
|25,68
|84.172.937
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|138.401.604
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.567.750
|% -9,98
|
|FENER
|30,28
|67.770.005
|% -4,90
|
|TUREX
|13,56
|33.776.711
|% -3,62
|
|IZFAS
|6,41
|1.461.916
|% -3,46
|
|PGSUS
|93,65
|487.055.809
|% 1,30
|
|ODAS
|1,49
|155.284.974
|% 1,36
|
|KLKIM
|14,40
|147.869.145
|% 4,73
|
|KARYE
|14,44
|138.401.604
|% -9,98
|
|YEOTK
|65,65
|131.355.148
|% 5,04
|
|ODAS
|1,49
|155.284.974
|% 1,36
|
|ZRGYO
|2,37
|43.866.255
|% 2,60
|
|PEKGY
|0,98
|16.382.279
|% -1,01
|
|IHAAS
|4,57
|55.579.758
|% 3,86
|
|HLGYO
|2,92
|30.766.918
|% 0,34
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7410
|9,7442
|% 0,67
|
|Euro
|11,2812
|11,2876
|% 0,61
|
|Sterlin
|13,1051
|13,1709
|% 0,61
|
|Frank
|10,5928
|10,6566
|% 0,23
|
|Riyal
|2,5871
|2,6001
|% 0,56
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-2,23
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.754
|3.811
|13,00
|
|Tam
|3.737
|3.831
|14,32
|
|Yarım
|1.806
|1.853
|6,92
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|1,10
|