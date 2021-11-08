***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 14:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2021/10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975650
BIST
15:171.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,77
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:179,7442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0650
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7451
En Düşük
9,6551
15:1711,2876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0684
|Açılış
|: 11,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2876
En Düşük
11,1772
15:17568,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,26
|Açılış
|: 568,24
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,72
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:17
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.108.797
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|82.214.378
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|84.136.472
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|138.399.178
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.560.866
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|109.119.814
|% -5,78
|
|FENER
|30,24
|67.699.718
|% -5,03
|
|GSRAY
|3,93
|154.413.466
|% -4,84
|
|THYAO
|17,97
|2.171.284.468
|% 1,81
|
|GARAN
|10,63
|1.658.068.533
|% 0,19
|
|PETKM
|6,90
|1.155.483.478
|% 3,29
|
|ASELS
|16,91
|696.628.934
|% 1,14
|
|KRDMD
|7,20
|605.955.163
|% 1,98
|
|PETKM
|6,90
|1.155.483.478
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,00
|481.039.179
|% -0,33
|
|GARAN
|10,63
|1.658.068.533
|% 0,19
|
|TSKB
|1,57
|238.629.672
|% 0,00
|
|THYAO
|17,97
|2.171.284.468
|% 1,81
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7410
|9,7442
|% 0,67
|
|Euro
|11,2812
|11,2876
|% 0,61
|
|Sterlin
|13,0996
|13,1653
|% 0,56
|
|Frank
|10,5935
|10,6574
|% 0,24
|
|Riyal
|2,5861
|2,5990
|% 0,52
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,45
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.755
|3.812
|14,00
|
|Tam
|3.737
|3.831
|13,66
|
|Yarım
|1.806
|1.853
|6,61
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,06
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|1,04
|