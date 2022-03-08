***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:36
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008225
BIST
14:292.026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 28,37
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
14:2914,5222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1500
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5222
En Düşük
14,3429
14:2915,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1930
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
14:29934,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 12,09
|Açılış
|: 934,73
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler14:25
|KOZAA
|25,52
|395.903.260
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.232.932.826
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.694.146
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|174.034.530
|% 9,92
|
|GWIND
|6,10
|53.467.362
|% -7,01
|
|USAK
|1,39
|37.466.000
|% -6,08
|
|SELVA
|17,88
|37.269.028
|% -4,69
|
|SANEL
|7,78
|3.714.774
|% -4,66
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|15,11
|4.050.697.131
|% 4,57
|
|THYAO
|26,06
|3.361.953.173
|% 0,62
|
|EREGL
|35,26
|1.808.866.024
|% 1,97
|
|GARAN
|11,79
|1.295.923.528
|% 0,34
|
|KOZAL
|144,60
|1.232.932.826
|% 9,96
|
|KRDMD
|15,11
|4.050.697.131
|% 4,57
|
|YKBNK
|3,66
|653.228.073
|% 0,55
|
|THYAO
|26,06
|3.361.953.173
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,12
|246.961.995
|% 0,95
|
|GARAN
|11,79
|1.295.923.528
|% 0,34
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5131
|14,5209
|% 1,03
|
|Euro
|15,8130
|15,8424
|% 1,26
|
|Sterlin
|18,9487
|19,0437
|% 0,88
|
|Frank
|15,5768
|15,6707
|% 0,73
|
|Riyal
|3,8514
|3,8707
|% 0,86
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|11,04
|
|Altın Gr.
|936
|936
|13,04
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|164,00
|
|Tam
|6.174
|6.330
|172,70
|
|Yarım
|2.984
|3.062
|83,54
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|41,77
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,21
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,37
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,85
|
Seans Raporu
14:25
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