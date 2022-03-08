***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:36
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008227
BIST
14:282.025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 28,15
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
14:2814,5227
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1505
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5227
En Düşük
14,3429
14:2815,8426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1966
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
14:28934,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 12,09
|Açılış
|: 934,73
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler14:28
|KOZAA
|25,52
|395.904.970
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.233.057.760
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.907.515
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|174.047.634
|% 9,92
|
|GWIND
|6,10
|53.642.512
|% -7,01
|
|USAK
|1,39
|37.500.777
|% -6,08
|
|SANEL
|7,77
|3.749.830
|% -4,78
|
|SELVA
|17,87
|37.450.602
|% -4,74
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|15,10
|4.054.807.930
|% 4,50
|
|THYAO
|26,02
|3.373.485.626
|% 0,46
|
|EREGL
|35,26
|1.810.814.503
|% 1,97
|
|GARAN
|11,78
|1.297.565.263
|% 0,26
|
|SISE
|12,67
|1.233.987.844
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,10
|4.054.807.930
|% 4,50
|
|YKBNK
|3,67
|653.251.991
|% 0,82
|
|THYAO
|26,02
|3.373.485.626
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,13
|246.989.692
|% 1,43
|
|GARAN
|11,78
|1.297.565.263
|% 0,26
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5108
|14,5227
|% 1,05
|
|Euro
|15,8085
|15,8426
|% 1,26
|
|Sterlin
|18,9410
|19,0360
|% 0,84
|
|Frank
|15,5749
|15,6687
|% 0,72
|
|Riyal
|3,8508
|3,8701
|% 0,85
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|9,59
|
|Altın Gr.
|935
|935
|12,84
|
|Cumhuriyet
|6.197
|6.291
|160,00
|
|Tam
|6.170
|6.326
|168,76
|
|Yarım
|2.982
|3.060
|81,64
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|40,81
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,21
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,37
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,33
|