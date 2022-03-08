***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:36
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008230
BIST
14:252.026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 29,02
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
14:2514,5209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1487
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5222
En Düşük
14,3429
14:2515,8424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1964
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
14:25935,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 12,57
|Açılış
|: 935,68
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler14:23
|KOZAA
|25,52
|395.816.875
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.232.768.127
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.680.748
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|173.999.911
|% 9,92
|
|GWIND
|6,09
|53.290.659
|% -7,16
|
|USAK
|1,39
|37.305.725
|% -6,08
|
|SANEL
|7,76
|3.712.049
|% -4,90
|
|SELVA
|17,86
|37.173.776
|% -4,80
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|15,09
|4.007.266.700
|% 4,43
|
|THYAO
|25,96
|3.328.446.698
|% 0,23
|
|EREGL
|35,28
|1.798.216.178
|% 2,02
|
|GARAN
|11,78
|1.276.458.492
|% 0,26
|
|KOZAL
|144,60
|1.232.768.127
|% 9,96
|
|KRDMD
|15,09
|4.007.266.700
|% 4,43
|
|YKBNK
|3,67
|652.372.403
|% 0,82
|
|THYAO
|25,96
|3.328.446.698
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,13
|246.696.131
|% 1,43
|
|GARAN
|11,78
|1.276.458.492
|% 0,26
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5123
|14,5237
|% 1,05
|
|Euro
|15,8079
|15,8318
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,9532
|19,0482
|% 0,91
|
|Frank
|15,5859
|15,6798
|% 0,79
|
|Riyal
|3,8517
|3,8710
|% 0,87
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|11,80
|
|Altın Gr.
|935
|935
|12,57
|
|Cumhuriyet
|6.195
|6.289
|158,00
|
|Tam
|6.167
|6.323
|165,59
|
|Yarım
|2.981
|3.059
|80,11
|
|Çeyrek
|1.495
|1.529
|40,05
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,32
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,54
|
Seans Raporu
14:23
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14:38SASA
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Yüzde 4.78 oranında artışla 51.30 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 923, 962 adet işlem
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14:35KRDMD
Yüzde 4.50 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 117, 510 adet işlem
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14:34XU100
Endeks 2, 025 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 22, 675.00 milyon TL de
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14:34LUKSK
Yüzde 8.62 oranında artışla 59.85 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 600 adet işlem