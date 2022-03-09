***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2022 11:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008644
BIST
11:422.048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 36,74
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
11:4214,6555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2049
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6601
En Düşük
14,4349
11:4216,0868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,2824
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0965
En Düşük
15,7698
11:42962,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,84
|Açılış
|: 962,86
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler11:42
|GZNMI
|16,94
|133.724
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|279.991
|% 9,94
|
|SASA
|55,65
|1.047.775.662
|% 9,66
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|AVOD
|1,87
|45.719.894
|% 8,72
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|BRLSM
|9,26
|9.725.565
|% -4,04
|
|EDIP
|3,42
|4.253.005
|% -3,93
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|PENTA
|309,00
|7.435.270
|% -3,44
|
|THYAO
|26,22
|2.149.942.366
|% 3,64
|
|KRDMD
|14,99
|1.310.902.586
|% 2,74
|
|KOZAL
|143,40
|1.183.552.950
|% -0,83
|
|SASA
|55,65
|1.047.775.662
|% 9,66
|
|SISE
|13,50
|922.842.832
|% 4,57
|
|KRDMD
|14,99
|1.310.902.586
|% 2,74
|
|THYAO
|26,22
|2.149.942.366
|% 3,64
|
|YKBNK
|3,67
|280.402.743
|% 1,38
|
|SISE
|13,50
|922.842.832
|% 4,57
|
|ODAS
|1,44
|78.470.475
|% 1,41
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6462
|14,6555
|% 1,42
|
|Euro
|16,0500
|16,0868
|% 1,79
|
|Sterlin
|19,1721
|19,2683
|% 1,52
|
|Frank
|15,7045
|15,7991
|% 1,31
|
|Riyal
|3,8904
|3,9099
|% 1,25
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.048
|-2,95
|
|Altın Gr.
|962
|962
|8,41
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,46
|0,17
|
|B. Petrol
|130
|130
|1,74
|
Seans Raporu
11:42
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11:55
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Endeks 2, 047 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 13, 994.00 milyon TL de