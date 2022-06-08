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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.06.2022 08:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu 2022/05




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035616


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 1,36 55.920.665 % 36,00  
QUAGR 29,70 123.489.732 % 10,00  
INTEM 62,70 23.586.106 % 10,00  
MZHLD 87,85 12.397.435 % 9,95  
FONET 11,06 33.995.099 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8778 16,8886 % 0,80  
Euro 18,0610 18,1118 % 0,77  
Sterlin 21,1215 21,2275 % 0,44  
Frank 17,2184 17,3221 % 0,36  
Riyal 4,4799 4,5024 % 0,60  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 -4,38  
Altın Gr. 1.002 1.002 4,35  
Cumhuriyet 6.652 6.752 91,00  
Tam 6.620 6.784 92,93  
Yarım 3.199 3.282 44,95  
Çeyrek 1.605 1.641 22,47  
Gümüş.Ons 22,06 22,09 -0,15  
Gümüş Gr. 11,95 11,98 -0,01  
B. Petrol 121 121 0,37  
Seans Raporu 18:05
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